Asia in profondo rosso in scia Wall Street

Nikkei

(Teleborsa) -, in scia alla, che sperava in qualche indicazione più precisa da parte del Presidente dell Fed Jerome Powell , che ha parlato di altre misure di stimolo ed ha dipinto un quadro severo per l'economia USA. Il FOMC ha confermato le misure di stimolo in essere: tassi vicini allo zero e Piano QE illimitato.Laha chiuso in ribasso, con l'indicein calo del 2,68% a 22.504 punti, mentre il Topix ha ceduto il 2,24% a 1.020 punti. Al paloche è scivolata del 2%.Deboli le borse cinesi, conche segna un -0,62% eun -0,40%. Più sacrificatache cede l'1,69%.Positive anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche perde l'1,7% eil 2,99%, assieme a(-0,92%),(-0,51%) e(-0,70%).In rosso la piazza di(-0,98%) e quella di(-3,12%).