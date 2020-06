FMI, Georgieva: "Con crisi Covid 100 milioni di poveri"

(Teleborsa) - La crisi legata alla pandemia Covid potrebbe portare, vanificando i progressi degli ultimi tre anni nella lotta alla povertà.Lo ha detto la direttrice generale dell'FMI,, chiedendo alle autorità di "fare tutto quello che è in loro potere per promuovere una crescita più inclusiva", anche perché i governi nel mondo hanno messo in campo "".I numeri indicano che il, ha sottolineato la numero uno dell'FMI che ha ricordato la necessità di riforme e investimenti per migliorare le prospettive economiche dei più deboli, indicando in sanità, assistenza sociale e più istruzione di qualità i campi dove investire di più."Nel medio termine ci sarà spazio per migliorare l'efficienza della spesa pubblica", ha aggiunto Georgieva, parlando anche di una. "Alcune economie avanzate ed emergenti potrebbero aumentare le tasse più alte sui redditi personali - ha indicato.Infine, "i Paesi potrebbero anche assicurarsi che il loro sistema riesca a catturare i guadagni dai 'vincitori' della crisi, incluse forse le attività digitali. E dovrebbe esserci uno sforzo concertato contro i flussi illeciti e le scappatoie fiscali".