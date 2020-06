Newco vicina per Alitalia e cig per Air Italy

(Teleborsa) - Inizio e fine della prossima settimana saranno dedicati al nuovo corso di, con la nascita della Newco che vedrà quasi certamente assegnare la carica di amministratore delegato a, attuale chief business officer della compagnia, mentre per la poltrona di presidente si vocifera il nome di, fino allo scorso mese di maggio amministratore delegato diLa ministra dei trasporti,, ha convocato un tavolo tecnico nella giornata di lunedì 15 giugno, dove sarà affiancata dai colleghi dei dicasteri del lavoro e dello sviluppo economico per valutare la possibilità di attrarre nell’orbita dellauna parte degli asset diNessuna possibilità di fusione o assorbimento della compagnia aerea sarda, come aveva auspicato il governatore della Sardegna, ma forme di integrazione che riguarderebbero una minima percentuale dei 1.400 dipendenti Air Italy, ma soprattutto gli slot sul lungo raggio, primo fra tutti quelli per l’aeroporto JFK di New York.Sul fronte occupazionale Paola De Micheli vorrebbe verificare la possibilità diper far fronte all’emergenza Covid. Componenti politica e sindacale sembrano convergere sulla volontà di individuare soluzioni per salvaguardare il patrimonio di risorse umane e industriali di Air Italy, garantendo il mantenimento di certificazioni e abilitazioni professionali di piloti, assistenti di volo e addetti alla manutenzione della compagnia aerea.