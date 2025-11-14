Milano 10:03
Francoforte: si concentrano le vendite su Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
(Teleborsa) - Rosso per il colosso aerospaziale, che sta segnando un calo del 2,35%.

Lo scenario su base settimanale di Airbus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore degli Airbus, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 206,8 Euro. Primo supporto visto a 204,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 203,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
