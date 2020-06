Stati Generali, si riparte: è il giorno di Colao e Sindacati

(Teleborsa) - Dopo l'apertura sotto il segno degli interventi ripartono oggi, lunedì 15 giugno, gli, voluti fortemente dal Presidente del Consiglio Conte con la mission – più facile sulla carta che in pratica – di accogliere e raccogliere idee e progetti per rimettere in piedi ilmesso in ginocchio dal virus.Intorno alle 9, dopo l'apertura dei lavori da parte del Premier, al Casino del Bel Respiro di Villa Doria Pamphilj è attesocon una delegazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale chemesso a punto dalla task force di cui è alla guida. Alle 10 spazio aimentre saranno glia chiudere la giornata di lavoro, intorno alle 18.00.per il Governo che progetta il. Digitale, infrastrutture, sostenibilità, competitività, sostegno alle filiere produttive, ma anche ricerca, inclusività, una PA più moderna, una giustizia al passo con i tempi:i capitoli di ”Progettiamo il rilancio”, piano proposto dal Premier Giuseppe Conte nel corso degli Stati generali. “Non vogliamo ripristinare lo status quo, maha ribadito nel corso della prima giornata di lavoro degli Stati generali dell’economia.Durante la prima giornata, sono statee grande nodo della trattativa sula tenere banco con il Presidente del Consiglio Conte che ha fatto appello alle opposizioni affinché "diano una mano con inell’interesse nazionale".