Export, agenzia greca ECIO si affida a consulenza SACE per riorganizzare business

(Teleborsa) -per un nuovo modello di business e un’organizzazione più strutturata. L'Agenzia italiana, infatti, si è aggiudicata un contratto di consulenza a seguito di un bando di gara internazionale.Un ulteriore riconoscimento per dell'che ha già supportato in passato diverse ECA ed istituzioni finanziarie in vari mercati come Medio Oriente, Nord Africa, Europa orientale e Asia.ECIO è controllata dal Ministero degli Affari Esteri greco ei nelle loro, ma per cogliere le sfide di uno scenario il cui mercato è sempre più in costante evoluzione, ha intrapreso un. SACE fornirà, quindi,, analizzando i processi e la situazione attuale ed i punti di miglioramento, per delineare un piano di sviluppo ben definito da attuare nei prossimi anni.“La missione di ECIO è il sostegno alle imprese greche che esportano e il loro sviluppo sui mercati esteri", ha ricordatoDirettore Generale di ECIO, aggiungendo che ora c'è bisogno di un "cambio di passo"."Siamo estremamente soddisfatti di rafforzare questa partnership, che porterà sicuramente anche a future collaborazioni per opportunità commerciali", ha dichiarato, Head of International Business di SACE.La stretta relazione tra Grecia ed Italia è già consolidata: quest'ultima rappresenta il primo mercato di sbocco dell'epxort greco con un peso del 10,9% seguita da Germania, Cipro, Turchia e Bulgaria. Il valore dell'interscambio Italia-Grecia ammontava a 8,5 miliardi nel 2019 (+6,5% sul 2018) con un saldo favorevole all'Italia (1,1 miliardi). La Grecia esporta il 44% dei suoi prodotti verso Paesi terzi e nel 2019 il valore dell'export ha raggiunto 33,8 miliardi, in gran parte trainato da prodotti minerali, farmaceutici, ed agroalimentari.