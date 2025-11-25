Moody’s promuove Acea: rating a Baa1, outlook stabile

ACEA

(Teleborsa) -ha migliorato il rating dida “Baa2” a “Baa1”. Nello specifico, si legge in una nota, l’Agenzia ha rivisto il Long-Term Issuer Rating e i Senior unsecured ratings di ACEA al livello “Baa1”, il Baseline Credit Assessment a “Baa1” e il provisional rating a “(P) Baa1” da “(P) Baa2” sul programma EMTN da 5 miliardi di Euro. L’outlook è stato conseguentemente rivisto a “stabile” da “positivo”.Il miglioramento del rating di ACEA segue "la dinamica positiva del debito sovrano italiano", come annunciato da Moody’s la scorsa settimana, con l’aumento di un notch da “Baa3” a “Baa2”.Secondo l’Agenzia, la modifica riflette inoltre, “il solido profilo finanziario di ACEA, come dimostrato da un rapporto FFO/Debito netto pari in media al 19,4% negli ultimi 3 anni e atteso intorno al 20% tra il 2025 e il 2027”. Considerando il nuovo livello di rating, Moody’s cambia da “positivo” a “stabile” l’outlook sulla Società.I rating di ACEA riflettono il "business mix diversificato e l’elevata esposizione alle attività regolate" che assicurano un buon livello di prevedibilità e visibilità sugli utili della Società.