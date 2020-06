Tesoro annuncia emissione TAP e buyback riservati a Specialisti

(Teleborsa) - Ilha annunciato che, effettuerà unaesclusivamente aglisul sistema telematico di negoziazione (MTS). L'emissione riguarda ucedola 2,8%, un2, cedola 1,65% ed unL’emissione Tap si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 ed il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l’assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF. L’ammontare collocato sarà determinato, escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.Sempre il MEF ha annunciato per, un’operazione disul mercato, tramite asta competitiva, riservata agli operatoriTale operazione utilizzerà le eccedenze di cassa disponibili sul "Conto disponibilità" detenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia.I titoli oggetto del buyback sonoe cedole rispettivamente dello 0,20% e dello 0,65% edEntro le ore 11 del 18 giugno 2020, gli operatori Specialisti potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte di cessione per ogni titolo. Il MEF si riserva la facoltà di non accogliere offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 22 giugno 2020.