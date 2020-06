Von der Leyen: "Recovery fund è patto tra generazioni"

(Teleborsa) -il Recovery fund lanciato dalla Commissione UE, "è unaper sostenere i Paesi" più colpiti, ma è anche uno "sprone" per migliorare l'Unione. Vogliamo "essere una società che ha saputo crescere dopo questa crisi, e questa proposta "è un".A dirlo è la presidente della Commissione europea,, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo durante la quale si è anche soffermata sul dibattito sulla morte di, l'afroamericano ucciso durante l'arresto da un poliziotto, ricordando che "e nessun tipo di discriminazione".Tra gli argomenti della plenaria c'è anche lae le trattative ancora in corso tra UE e Uk per gli eventuali accordi commerciali in vista del 31 dicembre 2020, ultimo giorno per chiudere gli accordi."Noi non sappiamo dove questi negoziati ci porteranno a fine anno, mae iniziare le nuove relazioni con il Regno Unito come Paese terzo", ha chiarito von der Leyen."I negoziati con il Regno Unito hanno sempre promesso di essere difficili e non hanno deluso le attese." per raggiungere un accordo sulle relazioni future"e l'integrità dell'UE", ha concluso.