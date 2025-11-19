Evoluzione Vulturnus, parte un nuovo search fund con focus su PMI b2b di food & beverage e servizi

(Teleborsa) - Andrea Biancardi e Alessio Maria Matteocci
, due trentenni con una comprovata esperienza internazionale, hanno lanciato Evoluzione Vulturnus, un nuovo search fund
che si rivolge prevalentemente a PMI italiane, del ramo b2b, attive negli ambiti food & beverage e servizi alle imprese, ma il campo di ricerca si allarga anche ad altri settori. Biancardi vanta esperienze in Unilever
e McKinsey, mentre Matteocci ha lavorato per Kearney, KPMG e Arthur D. Little.
Nella compagine di Vulturnus - il cui nome evoca il vento caldo del sud-est che porta novità e cambiamento - figurano una ventina di imprenditori e manager italiani e internazionali
, con grande esperienza nelle PMI come Eureka! con Paolo Guida, Paolo Zappa, Loris Lanzellotti, Fabio Costa, Fernando Estrada, Forti Search Fund Partners, Cerralvo e Vonzeo.
Vulturnus ha realizzato una prima raccolta di capitali di 650 mila euro
che serviranno per finanziare la fase di ricerca, si legge in una nota.
L'obiettivo è quello di individuare, acquistare e operare direttamente una sola azienda
con ricavi ricorrenti tra 10 e 50 milioni di euro, EBITDA tra 1,5 e 6 milioni di euro, solidi vantaggi competitivi, bassa ciclicità, solido posizionamento nel mercato di riferimento e presenza di asset competitivi tangibili. Vulturnus lavora al fianco di imprenditori che stanno valutando, o desiderano approfondire, un investimento di maggioranza.
"Vogliamo apportare novità e crescita nell'azienda target attraverso la valorizzazione della forza lavoro - dichiarano Andrea Biancardi e Alessio Maria Matteocci - Ci impegniamo a valorizzare il personale esistente e a motivarlo in nuovi progetti. Cerchiamo imprenditori pronti a un passaggio ordinato di responsabilità
, mantenendo il loro prezioso supporto attivo nella transizione, per preservare la continuità e generare valore duraturo".