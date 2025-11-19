Evoluzione Vulturnus, parte un nuovo search fund con focus su PMI b2b di food & beverage e servizi

Unilever

(Teleborsa) -, due trentenni con una comprovata esperienza internazionale, hannoche si rivolge prevalentemente a PMI italiane, del ramo b2b, attive negli ambiti food & beverage e servizi alle imprese, ma il campo di ricerca si allarga anche ad altri settori. Biancardi vanta esperienze ine McKinsey, mentre Matteocci ha lavorato per Kearney, KPMG e Arthur D. Little.Nella compagine di Vulturnus - il cui nome evoca il vento caldo del sud-est che porta novità e cambiamento - figurano, con grande esperienza nelle PMI come Eureka! con Paolo Guida, Paolo Zappa, Loris Lanzellotti, Fabio Costa, Fernando Estrada, Forti Search Fund Partners, Cerralvo e Vonzeo.Vulturnus ha realizzato unache serviranno per finanziare la fase di ricerca, si legge in una nota.L'obiettivo è quello dicon ricavi ricorrenti tra 10 e 50 milioni di euro, EBITDA tra 1,5 e 6 milioni di euro, solidi vantaggi competitivi, bassa ciclicità, solido posizionamento nel mercato di riferimento e presenza di asset competitivi tangibili. Vulturnus lavora al fianco di imprenditori che stanno valutando, o desiderano approfondire, un investimento di maggioranza."Vogliamo apportare novità e crescita nell'azienda target attraverso la valorizzazione della forza lavoro - dichiarano Andrea Biancardi e Alessio Maria Matteocci - Ci impegniamo a valorizzare il personale esistente e a motivarlo in nuovi progetti., mantenendo il loro prezioso supporto attivo nella transizione, per preservare la continuità e generare valore duraturo".