Ryanair riprende i collegamenti con Crotone e Lamezia

(Teleborsa) -ha annunciato che, a partire dal 22 giugno - con il ripristino del collegamento da Lamezia Terme a Bologna - e incrementando il numero di rotte e la loro frequenza dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.. L’operativo da e per l’aeroporto di Lamezia Terme include sia destinazioni nazionali – Milano Bergamo, Milano Malpensa, Bologna, Pisa, Venezia - sia destinazioni internazionali – Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi, Baden Baden, Francoforte-Hahn.