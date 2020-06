Coronavirus e debito pubblico, Moody's: in sette Paesi aumenterà di più

(Teleborsa) - C'è anchenella lista dei sette Paesi dove ilsalirà in maniera decisa a causa del Coronavirus. Nell'elenco anche. A fare il punto un'analisi didella pandemia ha cambiato i piani dei Governi di tutto il mondo costretti a introdurre di colpo rigide misure di contenimento che hanno tagliato le gambe allacon inevitabili effetti sul. Poi, c'è il capitolo delle misure straordinarie messe in campo dagli Stati più colpiti con l’obiettivo di sostenere imprese e famiglie in debito di ossigeno; in casa nostra, ad esempio, Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio."Il coronavirus aumenta gli oneri del debito pubblico delle economie avanzate, con unadi affrontare lo shock a seconda del profilo creditizio", ha sottolineato in un report di oggi MarieManaging Director del Sovereign Risk Group diOvviamente, ciascuna delle economie colpite avrà una diversa capacità di affrontare lo shock che dipenderà dal proprio profilo di credito.Gli oneri del debito pubblico, si legge nell’analisi, aumenteranno in concomitanza con il crollo del PIL nominale e con la crescita dei deficit e, come detto,tra i quali il nostro.“In- prosegue l'analisi - prevediamo che il rapporto debito/PIL in 14 economie avanzate aumenterà di circapercentuali quest’anno, un aumento che è più consistente, più improvviso e basato su larga scala rispetto alla crisi finanziaria globale, riflettendo la natura