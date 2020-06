Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 25.997 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.116 punti.Positivo il(+0,98%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,68%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,65%),(+1,34%) e(+0,92%). Il settore, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,06%),(+2,22%),(+2,11%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.Al top tra i, si posizionano(+4,52%),(+3,25%),(+2,88%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,19%.Affonda, con un ribasso del 4,20%.Crolla, con una flessione del 3,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,24%.