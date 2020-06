Air France taglia 400 piloti e le rotte interne brevi

(Teleborsa) - Il piano diche prevede entro la fine del 2020 il, vale a dire, ha trovatoche si è detto pronto a firmare l'accordo.I piloti disposti lasciare riceveranno una indennità corrispondente agli ultimi cinque mesi di stipendio. Intanto, la, che ha goduto della liquidità governativa per fare fronte all'emergenza Covid-19,, e, in alternativa, possono essere coperte con il treno.Lo ha confermato il ministro dei Trasporti,, che in un’intervista all’emittente Rtl ha spiegato che la richiesta è volta a soddisfare esigenze di sostenibilità ambientale. La maggior parte delle rotte brevi interessa l’aeroporto di Parigi Orly. Djebbar ha aggiunto che la misura riguarderà anche le altre compagnie aeree.