Eurozona in ripresa: la manifattura rialza la testa assieme ai servizi

(Teleborsa) -, trainata daldel settoree deidopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid-19. Lo confermano i dati preliminari deglimanifatturieri e dei servizi del mese di giugno, che indicano un generaledei direttori acquisto delle aziende.Dalla lettura dei dati preliminari,è risalito adai 39,4 punti preceenti, risultandodagli analisti. L'indice riavvicina anche la soglia dei 50 punti, oltre la quale si denota una prevalenza di otimismo delle aspettative ed una espansione del business.Recupera anche il, attestandosi ada 30,5, ben oltre i. Di conseguenza ilsi porta ada 31,9 (Fra le maggiori economie europee, laostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 44,6 da 36,6, sopra il consensus di 41,5, e del PMI sevizi a 45,8 da 32,6 (atteso 42). L'indice composito migliora a 45,8 da 32,3. Inil PMI manifatturiero si porta in zona espansione a 52,1 da 40,6 (consensus 46) ed il PMI servizi a 50,3 da 31,1 (atteso 44,2). L'indice composito sale così a 51,3 da 32,1."Sebbene il PIL del secondo trimestre probabilmente diminuirà ad un tasso mai osservato in precedenza,che, andando sempre più verso l’estate, l’allentamento delle misure restrittive agevolerà la fine della contrazione", commenta, Chief Business Economist di IHS Markit."La Francia ha persino messo in atto un tentativo di ritorno alla crescita, dopo però aver subìto un declino maggiore della Germania durante l’apice della pandemia da Covid-19", aggiunge l'economista, ammettendo "con l’impossibilità di stabilire quando ci sarà un ritorno alla normalità, e con le restrizioni collegate al virus che probabilmente continueranno a colpire tante aziende per il resto dell’anno,".