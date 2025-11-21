Milano 17:10
42.609 -0,72%
Nasdaq 17:10
23.979 -0,31%
Dow Jones 17:10
45.934 +0,40%
Londra 17:10
9.522 -0,06%
Francoforte 17:10
23.084 -0,84%

PMI servizi USA in novembre

USA, PMI servizi in novembre pari a 55 punti, in aumento rispetto al precedente 54,8 punti (la previsione era 54,6 punti).

