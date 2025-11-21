Milano
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 17.26
PMI servizi USA in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 novembre 2025 - 15.55
USA,
PMI servizi in novembre pari a 55 punti
, in aumento rispetto al precedente 54,8 punti (la previsione era 54,6 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Argomenti trattati
USA
PMI
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall'entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto