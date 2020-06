Eni prima in classifica tra le compagnie petrolifere per obiettivi climatici

Eni

(Teleborsa) - Gli obiettivi climatici disono i più ambiziosi tra le 9 maggioridel mondo. A stabilirlo una classifica stilata da– think tank finanziario indipendente che analizza l’impatto della transizione energetica sul mercato dei capitali – dei maggiori produttori di petrolio e gas (7 major più Equinor e Repsol) in base agli impegni assunti per orientare il loro business nel quadro della transizione energetica.Il rapporto ponein cima alla classifica in base alla sua struttura, nonostante le sue ambizioni in termini di emissioni non raggiungano loal 2050 (entro il 2050 Eni prevede di ridurre dell’80% le emissioni assolute legate ai prodotti energetici venduti, siano essi derivanti da produzioni proprie o acquistati da terzi).I suoia monte, però, soddisfano i prerequisiti distabiliti dal rapporto (accettazione di un budget per le emissioni di carbonio finito, obiettivi sia per le emissioni relative alla produzione che al consumo dei combustibili fossili, inclusione nei target anche delle attività delle), ma soprattutto ha stabilito undelle emissioni assolute).“Da soli, gli obiettivi di zero emissioni nette non sono sufficienti per adeguarsi agli obiettivi di Parigi – ha dichiarato, analista di Oil & Gas e autore del rapporto – Per fare ciò, gli obiettivi climatici devono riconoscere i limiti assoluti di un budget globale per le emissioni di carbonio e integraredelle emissioni. Le politiche inadeguate non riusciranno a soddisfare le preoccupazioni ambientali e finanziarie degli investitori e rischiano di essere percepite come".Dal rapporto emerge unanche sulle attività di(rispettivamente al secondo e al terzo posto ma con obiettivi paragonabili a quelli della compagnia energetica italiana),quelle sulle majora cui spetta la maglia nera).