INWIT, CdA avvia procedura piano azionariato diffuso 2020 per dipendenti

(Teleborsa) - Via libera dal Consiglio di amministrazione dia una nuova politica diper il 2020 procedendo a una revisione del(MBO) che rappresenta lo strumento di incentivazione variabile a breve termine (annuale) finalizzato a sostenere il conseguimento degli obiettivi annuali dell'azienda attraversoIl CdA ha inoltre deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci di Inwit ua lungo termine 2020-2024, suddiviso in tre cicli omogenei in termini di arco temporale, basato sulla attribuzione di diritti a ricevere azioni gratuite allo scadere del triennio (periodo di vesting) a favore dell'Amministratore Delegato di Inwit e a favore di tutti i ruoli di primo riporto dell'amministratore delegato e altri ruoli chiave che potranno essere eventualmente inseriti a determinati termini e condizioni nonchè un piano di(con esclusione dell'Amministratore delegato/Direttore generale e della prima linea che riporta all'amministratore delegato ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche).Il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha deliberato di richiedere all'assemblea dei soci l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2024 e del piano di azionariato diffuso 2020. In particolare, il consiglio di amministrazione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione assembleare ad acquistare, anche in piu' tranche, azioni ordinarie Inwit, fino ad un numero massimo dirappresentative dello 0,07% circa del capitale per un esborso complessivo fino a 7,5 milioni.Infine, si legge nella nota ufficiale, il CdA di Inwit ha deliberato di sottoporre all'approvazione della prossima assemblea dei soci la nomina di un nuovo consigliere, tenuto conto che l'amministratorenominata per "cooptazione" il 23 aprile 2020, resterà in carica fino alla prima assemblea successiva. Allo scopo viene proposta la nomina dell'attuale consigliereIn coerenza con quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci, in unica convocazione, per il giorno