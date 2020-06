Sirio si aggiudica gestione aree food Milano Porta Garibaldi e Torino Porta Susa

Sirio

(Teleborsa) -per la gestione dellepresso le stazioni didi proprietà di(Gruppo FS Italiane). Si tratta di, di cui 11 a Milano Porta Garibaldi e 3 a Torino Porta Susa.Ildell’operazione è previsto entro, contestualmente alla consegna dei locali. Il contratto avrà unaun valore stimato dicomplessivi per le due stazioni di circaMilano Porta Garibaldi ha un flusso di passeggeri annuo di circa 30 milioni, e Torino Porta Susa un flusso di passeggeri annui di circa10 milioni.il progetto prevede la realizzazione di unacon la compresenza di diverse tipologie di ristorazione ined una variegata offerta gastronomica che si articola in: Alice Pizza, Paul, Tigellona, Rovagnati, Acai Sisters, Pizzeria Italiana Espressa, Burger King. A questi si aggiungono ulterioriche completano gli spazi interni alla stazione sugli altri livelli: Ammu, Casa Infante, Spacco e Paul le Cafe, declinazione di caffetteria del marchio internazionale Paul.Il progetto negli spazi retail dellaprevede una offerta di ristorazione italiana, dove Sirio sarà presente condei brand Tigellona Burger King e Sirio Cafè.