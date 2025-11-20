Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 17:57
24.516 -0,50%
Dow Jones 17:57
46.103 -0,08%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,62%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.917,64 punti

In breve, Finanza
Milano riporta un guadagno dello 0,62%, terminando a 42.917,64 punti.
