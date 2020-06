Un laboratorio da 5.000 tamponi al giorno

(Teleborsa) - E’ attivo in Lombardia, specificamente presso ilin provincia di Bergamo, l’innovativo laboratorio capace di processare oltre 2500 tamponi al giorno. Una linea di 15 macchine in grado di elaboraree che per fine luglio sarà operativa a pieno regime e sarà quindi in grado di processareNato dalla stretta collaborazione tra il(una start up con sede negli USA, ma creata da giovani bergamaschi) insieme ad ATS Bergamo e ASST Bergamo Est, il progetto pilota permette di attuare processi operativi delle strutture di laboratorio per la rapida analisi di tamponi.dal Distretto Rotary 2042 hanno consentito l’acquisto di macchinari, kit altamente avanzati e reagenti installati nel laboratorio di circa 300 mq. Tecnologie altamente sofisticate insieme a processi di digitalizzazione innovativi sono coadiuvati da un team composto da circa 12 persone tra dirigenti e tecnici, un gruppo di volontari e un servizio di assistenza da remoto per le questioni informatiche e biomeccaniche.Da qualche settimana è entrato a far parte degli addetti ai lavori anche, robot collaborativo creato da, arrivato per coadiuvare i tecnici di laboratorio in alcune operazioni critiche del processo, garantendo affidabilità e sicurezza.