Usa, richieste settimanali sussidi di disoccupazione scendo come da attese a 224 mila unità

(Teleborsa) - Scendono come da attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 13 dicembre, i "claims" sono risultati pari a 224 mila unità, in calo di 13.000 unità rispetto alle 237 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 236mila) e in linea con il consensus.

La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 217.500 unità, in aumento di 500 unità rispetto nella settimana precedente (217.000 rivista da 216.750 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.

Infine, nella settimana al 6 dicembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.897.000, in aumento di 67.000 unità rispetto a 1.830.000 della settimana precedente (rivisto da 1.838.000 unità) ma sotto 1.930.000 atteso.

(Foto: Julien Gaud / Unsplash)
