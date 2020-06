Coronavirus: stabili i nuovi contagi, aumentano le vittime

(Teleborsa) - Sono, stabili rispetto a ieri. Ildei casi sale così a. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid sono in97, segue l'con 21. In aumento invece le vittime che sono 22, delle quali 13 in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738.Aumentano di una unità iche sono 98, dei quali 43 in Lombardia. Isono 1.160, mentre sono 15.423 lee 16.681 gli(155 in meno di ieri). Le 22 vittime sono state registrate in Lombardia (13), Emilia Romagna (1), Piemonte (5), Veneto (1), Liguria (1) e Abruzzo (1). Non registrano morti le altre 14 regioni.