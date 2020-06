Da Cassa Centrale e Centroveneto Bassano Banca 4,5 milioni di Euro a L.E.G.O S.p.A. con garanzia SACE

(Teleborsa) -sostengono la crescita di una storica realtà imprenditoriale italiana, concedendo una 5 anni del valore di, con, a favore di, azienda vicentina attiva nel settore della legatoria fondata nel 1900 da Pietro Olivotto.Con questa operazione, il Gruppo Cassa Centrale conferma larispondendo in maniera strutturata alle loro esigenze e fornendo assistenza su tutte le agevolazioni disponibili. Il Gruppo Cassa Centrale, in questi mesi, si è impegnato per il rilancio delle attività e degli investimenti del Paese, concedendocon plafond dedicati e condizioni agevolate, nell'intento di fornire alle aziende italiane la liquidità necessaria a"Siamo lieti di continuare a sostenere, attraverso Garanzia Italia, la ripartenza delle imprese venete che, nonostante il periodo complesso, intendono portare avanti i loro piani di sviluppo industriale grazie alla liquidità garantita da SACE", ha dichiarato, Responsabile Mid Corporate di SACE.Il finanziamento permetterà a L.E.G.O. di promuovere il proprio progetto di, che si tramanda ormai da cinque generazioni e si fonda su un connubio fra"L.E.G.O S.p.A. rappresenta un esempio virtuoso di imprenditoria italiana", commenta, Direttore Crediti di Cassa Centrale, citando un'altra operazione effettuata tramite Claris Leasing, per l’acquisto di una macchina da stampa del valore di 3,2 milioni di Euro. "La soddisfazione nel poter sostenere di nuovo questa realtà - sottolinea - rispondendo ad esigenze sempre più strutturate che ne favoriscano la crescita, è frutto della nostra articolazione a Gruppo, che ci permette di affiancare una consulenza altamente specializzata alle relazioni di prossimità che le nostre Banche hanno con il territorio".