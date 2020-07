UGL, Capone: "Disponibili al dialogo con Confindustria"

(Teleborsa) - "Condivido l'appello rivolto dalai sindacati ad unire le forze e collaborare nell'interesse del Paese. In tal senso l'Ugl è disponibile ad avviare un dialogo costruttivo ed è pronta a confrontarsi sulle misure necessarie a far ripartire l'economa e rilanciare l'occupazione". Queste le parole del, in risposta all'appello rivolto alle organizzazioni sindacali dal"In questa fase caratterizzata da unae dalla colpevole assenza della politica, – ha sottolineato Capone – assume ancor più rilevanza il ruolo dei corpi intermedi al fine di dare maggiore peso alle istanze di imprese e lavoratori portando ai tavoli del Governo proposte concrete a sostegno delle diverse categorie. Occorre pertanto superare le logiche anacronistiche del passato fondate sullo scontro ideologico e sul conflitto e confrontarsi senza pregiudizi su questioni cruciali come la definizione di unil rafforzamento delper i lavoratori, la previsione di unin piccole, medie e grandi opere sul territorio, la riforma del fisco e, tema particolarmente caro all'Ugl, – ha concluso il leader del sindacato – l'attuazione dell'che prevede espressamente la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese anche attraverso il rafforzamento della contrattazione di secondo livello".