Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,30%)

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 90.051,4, e si è poi portato a quota 90.991,9, in aumento dell'1,30% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 675, dopo aver avviato la seduta a 671.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,50%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,60% sui valori precedenti.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,55%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,28%.