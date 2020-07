Covid-19, esperti a Oms: "Trasmissione aerea del virus, rivedere regole"

(Teleborsa) - Oltre(Oms) perché riveda le proprie raccomandazioni sul coronavirus, includendo anche laIl testo, di prossima pubblicazione sulla stampa scientifica, è stato anticipato dal New York Times: in dettaglio, i ricercatori avrebbero indicatoSe verificato dall'Oms, questo porterebbe a i. Secondo il NY Times, "la trasmissione aerea è un fattore significativo nella pandemia, specialmente in spazi affollati con scarsa ventilazione" il che porterebbe a "conseguenze significative", a iniziare dall'"Gli operatori sanitari potrebbero aver bisogno di maschere N95 che filtrano anche le più piccole goccioline respiratorie mentre si prendono cura dei pazienti con coronavirus", mentre "i sistemi di ventilazione nelle scuole, nelle case di cura, nelle residenze e nelle aziende potrebbero dover ridurre al minimo l'aria di ricircolo e aggiungere nuovi potenti filtri".Infine, "le luci ultraviolette potrebbero essere necessarie per uccidere le particelle virali che galleggiano in minuscole goccioline".