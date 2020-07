MISE, Patuanelli: "Assegnati contributi a fondo perduto per 1.940 Comuni"

(Teleborsa) - Firmato dal, ilcon cui viene assegnato un, dell'importo di, in favore di ciascuno deicon popolazione inferiore a mille abitanti, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La misura – fa sapere il Mise in una nota – mette a disposizione complessivamenteper l'anno 2020.In particolare, – spiega il Ministero – sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile. Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i lavori entro il, pena la decadenza del contributo.Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre – conclude la nota – le modalità di fruizione del contributo saranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.