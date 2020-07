Spagna, produzione industriale ancora in calo a maggio

(Teleborsa) - Ancora in calo la produzione industriale in Spagna a maggio, quarto mese di passione per l'industria. Secondo l', si è registrato un calo tendenziale del 24,5% rispetto al -34,1% rivisto di aprile (-33,6% il dato preliminare). Le stime degli analisti erano per una flessione del 18,5%.Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un -27,8% e si confronta con il -34,1% del mese prima.Parallelamente,del 14,7% dopo il -22,1% precedente.