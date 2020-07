Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

Ascopiave

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Lieve calo dell', che scende a 1.776,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 40,06 dollari per barile, in calo dell'1,40%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 21.750 punti.Leggermente negativo il(-0,67%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,68%).Scivolano sul listino milanese tutti i settori.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,72%),(-1,60%) e(-1,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,69%),(+1,43%),(+1,02%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.scende dell'1,28%.Tra i(+1,86%),(+1,13%),(+0,88%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Sensibili perdite per, in calo del 2,82%.In apnea, che arretra del 2,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,29%.