Conte insiste: "Risposta UE sia forte e ambiziosa"

(Teleborsa) - "C'è un grande sentimento di amicizia e di stima" versocon cui "abbiamo sempre trovato il modo per coltivare un dialogo intenso e franco e quasi sempre ci siamo ritrovati su posizioni comuni". Lo ha detto il Premierieri, in conferenza da Lisbona. "Abbiamo condiviso la visione che accomunasugli obiettivi dell'Europa. Abbiamo bisogno di una ripresa economica non solo dei nostri Paesi ma per, ha aggiunto.Sul negoziato UE "Il pianocostituiscono un unico pacchetto. Non bisogna considerare i singoli aspetti e quindi dove su qualche aspetto qualche Paese perde forse può ricompensare su un altro aspetto. Noi ci batteremo perché il"Laè che sia unaha ribadito il Presidente del Consiglio che resta ancora sibillino sul Mes:non è nei nostri principali pensieri".