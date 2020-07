Brexit, Di Stefano: "Non sia shock su nostre relazioni bilaterali"

(Teleborsa) - La. Lo ha dichiarato il Sottosegretario agli Esteri,che ha incontrato il Sottosegretario al commercio britannicoDi Stefano ha presentato i principali punti del, firmato in Farnesina dal Ministro Luigi Di Maio lo scorso 8 giugno, e le sue attese ricadute sul sistema produttivo italiano."Da sempre - ha dichiarato Di Stefano - Italia e Regno Unito vedono nel commercio lo strumento chiave per assicurare la prosperità economica dei rispettivi popoli, come è testimoniato dai 35 miliardi di euro l'anno di interscambio, di cui quasi 25 di nostre esportazioni"."All'interno della cornice dell'Unione Europea, e fermo restando il mandato negoziale della Commissione, siamo pronti a cooperare con il Regno Unito perché la Brexit non diventi uno shock sulle nostre relazioni bilaterali", ha concluso Di Stefano.