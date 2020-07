Coronavirus, contagi in crescita: stabili i decessi

(Teleborsa) -in Italia dove nella giornata odierna si sono registrati 276 casi nelle ultime 24 ore contro i 229 del giorno prima. Di questi, quasi la metà - 135 - sono in Lombardia, pari al 48,9%: 53 i contagi in Emilia Romagna e 23 nel Lazio.: Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata: il totale dei contagiati sale a 242.639.Sono i dati forniti dalnel consueto bollettino sulla situazione sanitaria in Italia. In particolare, nel, come comunicato dall'Unità di Crisi regionale sottolineando che dei 23 nuovi casi 11 sono di importazione e di questi 8 con link di ritorno da Bangladesh, uno da Nicaragua, e due di ritorno da Milano., lo stesso del giorno prima: in totale le vittime salgono a 34.938.In, 4 in meno rispetto al giorno prima, per un totale di 65: di questi, 27 in Lombardia. In 13 regioni non ci sono malati in rianimazione., 12.519 le persone in isolamento domiciliare (dato invariato). Gli attualmente positivi sono 13.428, in calo di 31 unità. I guariti sono invece 194.273, 295 in più in 24 ore.I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 47.953, circa 5 mila meno rispetto a gioved'. I casi testati sono 3.520.377. In particolare, in Lazio sono stati superati i 2,5 mila tamponi per la comunità del Bangladesh.Intanto, il ministro della Saluteper illustrare le nuove misure contenute in un nuovo DPCM, che rinnova quello che è in scadenza.