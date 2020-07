Unieuro, I trimestre segna rosso di 13,8 milioni

Unieuro

(Teleborsa) - Il trimestre marzo-maggio 2020, il primo dell'esercizio 2020/21 di, e` stato caratterizzato dall'imprevedibile dilagare dell'epidemia Covid-19, che ha prodotto effetti negativi sui ricavi e sulla redditivita` aziendale, solo parzialmente compensati dai benefici delle azioni manageriali subito intraprese. Unieuro ha, pertanto, chiuso il primo trimestre con une in calo rispetto al risultato dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Idel gruppo della distribuzione di beni elettronici ed elettrodomestici quotato a Piazza Affari è stato diinsu base annua.Il, che rappresenta il 28,7% dei ricavi totali, ha messo a segno una cNel complesso i mesi di marzo e aprile hanno registrato unarispetto al medesimo bimestre 2019. Con l'arrivo della Fase 2, il mese di maggio ha invece consuntivato un rimbalzo anno su anno del 20%.''Siamo fieramente orgogliosi di come Unieuro, i suoi 5mlla dipendenti, i fornitori, i partner e finanche gli azionisti – ha commentato– abbiano saputo reagire con determinazione e rapidità alle minacce che hanno reso il trimestre appena chiuso il periodo probabilmente più critico negli oltre ottant'anni di storia aziendale. Grazie a questa coesione di intenti e ad un approccio strategico di lungo termine rivelatosi vincente, siamo stati in grado di contenere gli effetti dell'emergenza Covid-19 e di chiudere il trimestre con risultati insperati e con un'invidiabile solidità patrimoniale e finanziaria. Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi, confortati dai dati molto incoraggianti di maggio e giugno".