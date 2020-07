Air Albania inaugura nuovo collegamento con Tirana

(Teleborsa) - L'ha accolto ilproveniente da. La compagnia di bandiera albanese, fondata nel 2018 da Turkish Airlines e dal governo dell'Albania, opera il collegamento con Tirana impiegando un Airbus A319 da 128 posti, 8 posti in business + 120 posti in economy, alternando un Boeing 737-800 da 151 posti configurato con 16 posti business + 135 economy.L'offerta di. Si amplia così il network dei voli con la capitale albanese dall'Aeroporto di Milano Bergamo, sia in termini di frequenze e orari, sia di soluzioni tariffarie.