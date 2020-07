Generali lancia la prima campagna pubblicitaria globale

Generali

(Teleborsa) -lancia la, focalizzata sulla celebrazione degli oltre 150.000 agenti che incarnano il significato dell’essere Partner di Vita per i clienti.La campagna, "eroi" di Generali che, con tocco umano, offrono prodotti e servizi personalizzati ai propri clienti. Essi rappresentano il ve per questo vengono posti al centro della campagna, che offre loro l'opportunità unica di personalizzare la propria azione locale ponendosi come punto di riferimento per offrire una consulenza informata ai propri clienti in qualunque momento.La: laè focalizzata sugli, la, a ottobre, saràe lasarà incentrata suichiave nel 2021. La campagna verrà inizialmente, quindi partirà in Polonia, Indonesia, Ungheria e Austria, e a seguire in una dozzina di altri Paesi dove il Gruppo opera, attraverso molteplici canali – televisione, stampa, radio, affissioni, social media e altre piattaforme web. La campagna include un mix di supporti digitali e si rivolge ai segmenti specifici di maggiore interesse per il Gruppo."Costruire un brand forte è un pilastro fondamentale della strategia Generali 2021. - ha dichiarato- Significa offrire una esperienza multicanale continua, prodotti e servizi su misura, ma anche essere capaci di entrare in contatto emotivo con i clienti. Ecco perché abbiamo voluto uscire in questo momento con un messaggio empatico e audace, soprattutto ora che la vita sta ripartendo dopo la pandemia del Covid–19"."L'unicità di Generali - ha inoltre aggiunto la Conner - sta nella nostra Reditude, che potremmo tradurre "atteggiamento rosso": il rosso è il colore di Generali, rappresenta la nostra empatia e la nostra umanità mentre l’atteggiamento consiste nel nostro spirito, la passione il dinamismo e la propositività. Sono queste le qualità che le persone cercano in un brand, qualità che aggiungono valore alla vita dei clienti".La campagna pubblicitaria globale è stata realizzata in partnership con l'agenzia di, incaricata di creare una piattaforma globale di comunicazione per la business strategy "Lifetime Partner" di Generali.