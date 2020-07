Assicurazioni, Ivass segnala sette siti internet irregolari

(Teleborsa) - L'segnala: www.assicurazioni-beccucci.; www.manziassicurazioni.it; www.cafassirca.it; www.segugioassicura.com; www.cercalassicurazione.it; www.sicurezzaassicurazioni.com; www.mansuttibrokers.com.La distribuzione di polizze assicurative tramite questi siti ". Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati", ha spiegato l'Ivass.L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni raccomanda di adottare le opportune cautele nellavia internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di