Speranza: misure anti-Covid fino al 31 luglio, resta obbligo mascherine

(Teleborsa) - Le misure antiverranno fino al 31 luglio e resterà l'obbligo della. È quanto ha affermato il Ministro della Saluteal Senato dove ha illustrato il nuovo DPCM di proroga delle misure contro il Coronavirus.La "partita per sconfiggere il– ha aggiunto – è tutt'altro che terminata, serve"."Oggi i contagiati sono 13 milioni e mezzo milione i morti, è evidente che non possiamo abbassare la guardia – ha spiegato il Ministro Speranza – non dividiamoci su questo, anche nella comunità scientifica sui dibatte ma nessuno dice che non bisogna mettere lelele"."Non esiste il rischio zero senza il, non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazione delaccelera e non perde potenza", ha sottolineato ancora il Ministro, che ha confermato ladai paesi extra Ue: "controlli più stringenti su porti e aeroporti. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti. Il divieto di ingresso e transito riguarda ad oggi 13 paesi, aggiorneremo costantemente questae per tutti gli arrivi daè confermata la quarantena di 14 giorni"Infine un appunto sulla questione: "è la partita più importate, senza la riapertura di tutte le scuole non saremo mai veramente fuori dal. È un appuntamento che va gestito con massima cautela e prudenza. Dobbiamo tenere un livello di monitoraggio e il personale scolastico sarà sottoposto a".