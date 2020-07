Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,35%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.809,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 40,67 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,20%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,84%, su di giri(+1,83%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,03%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,02%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 22.074 punti.In denaro il(+1,25%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+1,59%).Buona la performance a Milano dei comparti(+6,22%),(+3,71%) e(+2,91%).di Milano, troviamo(+26,65%),(+6,40%),(+5,42%) e(+4,35%).di Milano,(+8,80%),(+7,56%),(+5,09%) e(+5,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,40%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,42%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.