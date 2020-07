Covid-19, Oxfam: "Il G20 intervenga subito per scongiurare crisi debito globale"

(Teleborsa) - "La pandemia da coronavirus sta schiacciando sempre più isotto il peso del debito estero, compromettendo la loro capacità di lottare contro la povertà e costringendoli a default multimiliardari, che potrebbero non solo condizionare il presente e il futuro di centinaia di milioni di persone, ma essere devastanti per l'economia globale". Questo l'La temporaneai decisa in aprile dal G20 Finanze – sipega Oxfam in una nota – è stato un primo passo importante, che tuttavia appare oggi inadeguato ad evitare che le conseguenze economiche della pandemia siano ancora più gravi. Al momento, infatti, non è prevista alcuna moratoria dei pagamenti nei confronti di creditori privati e banche multilaterali di sviluppo, come la. Benhanno i requisiti per partecipare all'iniziativa die fino ad oggi 41 hanno presentato domanda, aspirando a un congelamento potenziale di pagamenti per 9 miliardi di dollari per il 2020. Tuttavia, secondo unoquegli stessi 73 paesi si troveranno, nel corso di quest'anno, a dover ripagare un debito di 33,7 miliardi di dollari, vale a dire 2,8 miliardi al mese, il doppio di quantoinsieme spendono annualmente nella sanità.Nel 2020, i 73 paesi dovranno versare infatti complessivamente almenoa creditori privati, compresi i fondi di investimento e le banche commerciali, e circaLa solavanta nei loro confronti un"La crisi economica provocata dal coronavirus sta avendo un impatto peggiore di quello previsto ad aprile – ha detto–. È imperativo per il G20 finanze evitare la catastrofe che incombe su centinaia di milioni di persone. L'iniziativa di sospensione del servizio del debito, voluta dai leader del G20, deve diventare uno strumento legalmente vincolante attraverso il quale arrivare alla cancellazione di tutti i pagamenti per debito, tra cui quelli nei confronti delle istituzioni multilaterali, fino alla fine del 2022, includendo anche i paesi a medio reddito. Il G20 deve inoltre insistere per un'analoga presa di posizione da parte dei creditori privati. Solo così si potrà proteggere l’umanità dalla peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale".In sostanza, secondo Oxfam, l'attuale congelamento del solo debito bilaterale per 8 mesi non sarà sufficiente a garantire ai paesi poveri tempo e liquidità necessari per far fronte alla pandemia e ai suoi impatti sulla vita di centinaia di milioni di persone. In tale scenario le risorse risparmiate non dovrebbero essere usate a copertura di esposizioni debitorie verso banche private o altri creditori, ma rimanere nella disponibilità dei Governi per garantire servizi sanitari gratuiti e prestiti a fondo perduto alle famiglie più povere. Da quiaffinché "conceda da subito almeno una moratoria per i pagamenti sul debito nei suoi confronti"."Il G20 non dovrebbe inoltre trascurare il ruolo delle agenzie di rating che minacciano declassamenti, rendendo più costoso il rifinanziamento del debito – continua–. Paesi come Ghana e Kenya potrebbero risparmiare rispettivamente 354 e 802 milioni di dollari, ma non aderiscono all'iniziativa del G20 per questa ragione. Alcuni paesi a medio reddito, pur sull'orlo del fallimento, sono poi attualmente esclusi dalle misure di riduzione del debito. Le enormi necessità di spesa, a fronte del crollo delle entrate e del mancato accesso al credito potrebbero provocare una serie di default sovrani, come già accaduto incon conseguenze nefaste per l'economia globale, vanificando ogni sforzo compiuto per la ripresa. Nessun paese è immune al dilagare delle crisi finanziarie che non conoscono confini".