BioMarin acquisisce Amicus Therapeutics per 4,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - BioMarin Pharmaceutical
e Amicus Therapeutics
, entrambe quotate al Nasdaq, hanno annunciato che BioMarin acquisirà Amicus per 14,50 dollari per azione
, in una transazione interamente in contanti per un equity value complessivo di circa 4,8 miliardi di dollari
. L'accordo è stato approvato all'unanimità dai board di entrambe le società e il board di Amicus ha raccomandato all'unanimità che gli azionisti di Amicus votino per l'adozione dell'accordo. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026.
"Amicus, come BioMarin, è un'azienda che si è profondamente impegnata a trasformare l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare fin dalla sua fondazione, sviluppando e immettendo sul mercato importanti terapie per le persone affette dalla malattia di Fabry e dalla malattia di Pompe - ha affermato Alexander Hardy, CEO di BioMarin
- La portata delle attività di BioMarin, inclusa la nostra presenza commerciale globale e le capacità produttive interne leader del settore, rendono l'unione di queste aziende un'eccezionale combinazione strategica".
"Subito dopo la chiusura, si prevede che questa transazione accelererà la crescita del fatturato
di BioMarin e rafforzerà le nostre prospettive finanziarie, offrendo un valore significativo a pazienti, dipendenti e azionisti - ha aggiunto - Si prevede che l'operazione contribuirà positivamente all'utile per azione rettificato nei primi 12 mesi successivi alla chiusura".
I 14,50 dollari concordati rappresentano un premio del 33% rispetto all'ultima chiusura di Amicus, un premio del 46% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 giorni e un premio del 58% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 60 giorni. BioMarin intende finanziare l'operazione attraverso una combinazione di liquidità disponibile e circa 3,7 miliardi di dollari di debito non convertibile
. Morgan Stanley
agisce in qualità di unico lead arranger e ha fornito un impegno ponte per tale importo.