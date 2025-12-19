BioMarin acquisisce Amicus Therapeutics per 4,8 miliardi di dollari

BioMarin Pharmaceutical

Amicus Therapeutics

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, entrambe quotate al Nasdaq, hanno annunciato che, in una transazione interamente in contanti per un equity value complessivo di circa. L'accordo è stato approvato all'unanimità dai board di entrambe le società e il board di Amicus ha raccomandato all'unanimità che gli azionisti di Amicus votino per l'adozione dell'accordo. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026."Amicus, come BioMarin, è un'azienda che si è profondamente impegnata a trasformare l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare fin dalla sua fondazione, sviluppando e immettendo sul mercato importanti terapie per le persone affette dalla malattia di Fabry e dalla malattia di Pompe - ha affermato- La portata delle attività di BioMarin, inclusa la nostra presenza commerciale globale e le capacità produttive interne leader del settore, rendono l'unione di queste aziende un'eccezionale combinazione strategica"."Subito dopo la chiusura, si prevede che questa transazionedi BioMarin e rafforzerà le nostre prospettive finanziarie, offrendo un valore significativo a pazienti, dipendenti e azionisti - ha aggiunto - Si prevede che l'operazione contribuirà positivamente all'utile per azione rettificato nei primi 12 mesi successivi alla chiusura".I 14,50 dollari concordati rappresentano un premio del 33% rispetto all'ultima chiusura di Amicus, un premio del 46% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 giorni e un premio del 58% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 60 giorni. BioMarin intende finanziare l'operazione attraverso unaagisce in qualità di unico lead arranger e ha fornito un impegno ponte per tale importo.