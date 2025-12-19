Milano 14:38
44.624 +0,36%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 14:38
9.844 +0,06%
Francoforte 14:38
24.231 +0,13%

BioMarin acquisisce Amicus Therapeutics per 4,8 miliardi di dollari

Finanza
BioMarin acquisisce Amicus Therapeutics per 4,8 miliardi di dollari
(Teleborsa) - BioMarin Pharmaceutical e Amicus Therapeutics, entrambe quotate al Nasdaq, hanno annunciato che BioMarin acquisirà Amicus per 14,50 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti per un equity value complessivo di circa 4,8 miliardi di dollari. L'accordo è stato approvato all'unanimità dai board di entrambe le società e il board di Amicus ha raccomandato all'unanimità che gli azionisti di Amicus votino per l'adozione dell'accordo. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026.

"Amicus, come BioMarin, è un'azienda che si è profondamente impegnata a trasformare l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare fin dalla sua fondazione, sviluppando e immettendo sul mercato importanti terapie per le persone affette dalla malattia di Fabry e dalla malattia di Pompe - ha affermato Alexander Hardy, CEO di BioMarin - La portata delle attività di BioMarin, inclusa la nostra presenza commerciale globale e le capacità produttive interne leader del settore, rendono l'unione di queste aziende un'eccezionale combinazione strategica".

"Subito dopo la chiusura, si prevede che questa transazione accelererà la crescita del fatturato di BioMarin e rafforzerà le nostre prospettive finanziarie, offrendo un valore significativo a pazienti, dipendenti e azionisti - ha aggiunto - Si prevede che l'operazione contribuirà positivamente all'utile per azione rettificato nei primi 12 mesi successivi alla chiusura".

I 14,50 dollari concordati rappresentano un premio del 33% rispetto all'ultima chiusura di Amicus, un premio del 46% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 giorni e un premio del 58% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 60 giorni. BioMarin intende finanziare l'operazione attraverso una combinazione di liquidità disponibile e circa 3,7 miliardi di dollari di debito non convertibile. Morgan Stanley agisce in qualità di unico lead arranger e ha fornito un impegno ponte per tale importo.
Condividi
```