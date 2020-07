Gualtieri disegna la ripresa: riforma fiscale, semplificazione e rilancio Sud

(Teleborsa) - Lanella qualesulla prima casa", sarà un ", con l'obiettivo di ridurre le tasse su imprese e lavoratori e anche semplificare il sistema, che è molto complesso". Lo ha detto il Ministro dell'economia Robertosottolineando che "abbiamo ripreso il lavoro sulla riforma fiscale, che era in corso prima dell'emergenza Covid. Vogliamoe farlo con il contrasto all'evasione fiscale, usando strumenti nuovi".- ha spiegato il Ministro al congresso nazionale di Ali, la Lega delle autonomie locali - e l'obiettivo sarà di proseguire la riduzione dell'Irpef nel pieno rispetto del principio costituzionale di progressività delle imposte. C'è un altro tassello che riguarda l'assegno unico: si tratta di rafforzare il sostegno alla. Saranno i primi due corposi elementi elementi della riforma, con una razionalizzazione delle deduzioni fiscali e con la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi"."Il Governo riapre il cantiere della riforma fiscale - ha aggiunto Gualtieri - e sarà un'altra delle riforme che affiancheremo al rilancio degli investimenti. Il primo tassello lo abbiamo già varato, perchè in questo mese circa 16 milioni di italiani riceveranno un aumento di stipendio. Abbiamo avviato il primo modulo della riforma, un modulo che aL'Italia "è un, ha poi sottolineato Gualtieri osservando che "se non riparte adeguatamente il Mezzogiorno l'Italia non raggiungerà mai i livelli di crescita della media dei paesi europei". "E' sul Mezzogiorno e sulle aree interne - ha aggiunto -