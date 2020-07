Mef annuncia emissione TAP riservata a specialisti in titoli di Stato

(Teleborsa) - Il Mef ha comunicato che il giorno 22 luglio 2020 effettueràattraverso il sistema telematico di negoziazione (MTS) riservataL'emissione riguarda un, une unIl meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF. L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.L'emissione Tap si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del 22 luglio. Le proposte di acquisto degli operatori dovranno essere avanzate entro i termini sopra indicati, mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla MTS spa – TRS section, con lemodalità in uso sul mercato e conosciute dagli operatori.I risultati del collocamento saranno consultabili sulle pagine dedicate a tale attività nella sezione del Debito Pubblico del sito del Dipartimento del Tesoro.Non è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento. Il regolamento del collocamento è fissato per il giorno 24 luglio 2020.