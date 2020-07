Wall Street chiude in rialzo trainata dai tech

Amazon

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

energia

utilities

beni industriali

Microsoft

Apple

Intel

Visa

DOW

Exxon Mobil

Walgreens Boots Alliance

Chevron

Tesla Motors

Amazon

Citrix Systems

Adobe Systems

Moderna

American Airlines

Bed Bath & Beyond

Discovery

(Teleborsa) -, che hanno messo a segno un bel rally sostenuti da. A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.681 punti, mentre chiude in rialzo l'arrivando a 3.252 punti. Ottima la prestazione del(+2,88%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,31%).A sostenere il mercato, con un'agenda macro piuttosto scarna, hanno contribuito le speranze di un accordo UE sul pacchetto di stimoli e le buone nuove giunte sul fronte dei vaccini anti-Covid.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,14%),(+2,58%) e(+1,25%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,73%),(-1,36%) e(-1,16%).Tra i(+4,30%),(+2,11%),(+1,92%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,32%.Affonda, con un ribasso del 2,20%.Al top tra i, si posizionano(+9,44%),(+7,93%),(+7,64%) e(+5,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,83%.Crolla, con una flessione del 3,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,44%.