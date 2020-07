Coronavirus, sale di nuovo il numero dei contagi

(Teleborsa) - Torna a salire il numero deidinelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 282, a fronte dei 129 di ieri. In calo il numero di vittime, 9 rispetto alle 15 di ieri, per un numero complessivo di 35.082 decessi.I casi totali salgono quindi a 245.032. Glisono 12.322 (+74), i guariti 197.628 (+197) mentre ieffettuati sono stati 49.318, in aumento rispetto a ieri.Tre le Regioni con zero contagi nelle ultime 24 ore - Puglia, Abruzzo e Valle d'Aosta - insieme alla Provincia autonoma di Bolzano.I 282 positivi individuati sono 57 in, 51 in, 36 ine in, 20 nella Provincia autonoma di, 19 in, 16 nel, 13 inmentre le altre regioni hanno aumenti a una sola cifra.Per quanto riguarda i, questi sono stati registrati in Lombardia (1), Emilia Romagna (2), Veneto (4) e Lazio (2).Diminuiscono sia iordinari (8 in meno, 724 totali) che le terapie intensive dove sono 48 i pazienti (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 11.550 (+83). Il ministero della Salute segnala nelle note alla tabella odierna che l'Abruzzo ha sottratto 2 casi positivi erroneamente conteggiati nei giorni precedenti. Laha comunicato che dei 36 nuovi casi positivi, 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena.