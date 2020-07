CrowdFundMe lancia secondo minibond con Innovative-RFK

CrowdFundMe

(Teleborsa) -), holding di partecipazioni in PMI e startup innovative, fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti e quotata, dallo scorso dicembre, su Euronext di Parigi.Il minibond ha unadi euro, durata di, con un%, un taglio minimo d’investimento di 10mila euro e premio, in caso di rimborso, entro il terzo anno dalla data di emissione. Le modalità di investimento sono completamente online.i-RFK, che conta oltre 260 dipendenti, un valore della produzione aggregato di circa 27 milioni di euro e una capitalizzazione di mercato di 11 milioni, ha la missione dcon rilevanti risultati in termini di EBITDA, generazione di cassa e crescita dei ricavi e detiene partecipazioni in società innovative quali(recentemente quotata su Borsa Italiana), Keisdata, Inventis, Easy4cloud e MDI. Il suo sbarco in borsa, a dicembre 2019, è stato reso possibile anche dall’aumento di capitale avvenuto tramite la piattaforma CrowFundMe, del valore di 2,5 milioni di euro (estate 2019)."on l’emissione, su piattaforme di Crowdinvesting, di minibond legati ad aziende e startup, il fintech incontra la finanza tradizionale e le porge un valido aiuto in un periodo critico, come quello che stiamo vivendo, in cui l’economia reale necessita di azioni tempestive", commenta Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di CrowdFundMe, preannunciando altre emissioni bnel prossimo futuro.