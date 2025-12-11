UniCredit struttura per E4 Computer Engineering il primo minibond in Italia tokenizzato su blockchain pubblica

UniCredit

(Teleborsa) -hanno aperto un nuovo orizzonte nelladeistrutturando per, fornitore leader in Europa di soluzioni per il supercalcolo (HPC), l'Intelligenza Artificiale ed il Quantum Computing, ilsu, pienamente conforme al Decreto FinTech.Il minibond da, garantito al 50% da SACE, è stato sottoscritto in parti uguali da UniCredit e CDP. L’obbligazione ha unadi 6 anni, compreso un anno di preammortamento, e finanzieràquali l'ampliamento della struttura di Rubiera di E4 per ospitare un nuovo data center, nonché l'acquisto e l'installazione di apparecchiature, degli impianti e dei sistemi necessari al suo funzionamento.Oltre a rappresentare il 250° minibond strutturato da UniCredit, l’operazione introduce un'importante: la completa digitalizzazione del processo di emissione e gestione tramite la tecnologia blockchain, abilitata dalla piattaforma. La trasformazione di un flusso di lavoro tradizionalmente cartaceo in un processo digitale comporta maggiore efficienza, trasparenza e velocità, aprendo la strada a nuove soluzioni digitali a supporto delle PMI.La tokenizzazione del titolo e la sua registrazione su blockchain pubblicagarantiscono, da una parte, una significativa semplificazione e trasparenza del processo di emissione; dall’altra, la velocizzazione dei successivi trasferimenti, mentre ogni operazione è notarizzata in modo immutabile, assicurando sicurezza e affidabilità totale.Ilrappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione digitale dei mercati finanziari verso la, che consente processi più rapidi, tracciabili e integrati. In questo contesto, UniCredit e CDP puntano a mettere l’innovazione al servizio delle PMI, ampliando le opzioni di accesso al capitale con strumenti più efficienti e pienamente digitali., Deputy Head of Italy di UniCredit: "Siamo orgogliosi di questa innovazione, che non poteva trovare migliore realizzazione che con una società come E4 Computer Engineering, leader nei più avanzati settori IT e dell’IA. Dopo essere stati tra i primi a introdurre nel 2017 il minibond come mezzo alternativo di finanziamento degli investimenti delle Pmi, dopo avere contribuito in maniera determinante alla sua affermazione con 250 PMI finanziate per circa 1,4 miliardi di euro ed avere esportato il prodotto in altre geografie, diamo oggi il via per primi in Italia a una nuova fase di evoluzione di questo strumento all’insegna della digitalizzazione, con prospettive di ulteriore sviluppo grazie alle tecnologie distribuite e all’utilizzo di valute digitali"., CEO E4 Computer Engineering: “Questa operazione rappresenta per E4 un motivo di grande soddisfazione. La collaborazione con UniCredit prosegue da molti anni e si è sempre contraddistinta per fiducia e visione condivisa; per questo siamo particolarmente entusiasti di poter partecipare anche a questa nuova iniziativa nel campo dei minibond tokenizzati, che consideriamo un’importante evoluzione del settore finanziario. Una iniziativa che ci permetterà di consolidare la forte crescita che stiamo vivendo e di affrontare con ancora maggiore solidità le sfide del nostro comparto – quello del supercalcolo e dell’Intelligenza Artificiale – un settore caratterizzato da cambi di scenario rapidi e dall’esigenza di elevata dinamicità e affidabilità”., Direttore Business di CDP: “Questo progetto rappresenta un’ulteriore importante testimonianza del costante focus di CDP sull’innovazione finanziaria. L’investimento nel primo minibond in Italia tokenizzato su blockchain pubblica è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi e costituisce un traguardo frutto di un percorso più ampio avviato nel 2024 durante il quale abbiamo più volte sperimentato i vantaggi della tecnologia blockchain nell’ambito del mercato dei capitali. L’operazione, realizzata in partnership con UniCredit, conferma il nostro impegno a sostenere le imprese con strumenti sempre più evoluti e all’avanguardia e la nostra leadership nel segmento della finanza alternativa”.Nell’emissione del primo minibond in Italia nativo digitaleha agito qualein qualità di, BlockInvest ha fornito la piattaforma tecnologica,ha agito in qualità di responsabile del registro (RdR) mentrein qualità di advisor incaricato con riferimento ai profili legali, documentali e fiscali inerenti all'operazione.