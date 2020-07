Von der Leyen: "Proposta UE per evitare errori del passato"

(Teleborsa) - "La Commissione europea ha avanzato una", ma anche "per il rilancio" dell'economia europea.Lo ha detto la presidente della Commissione europeaintervenendo alla plenaria del Parlamento europeo dopo lo storico accordo raggiunto sul piano Next Generation Eu . "Sappiamo che l'Europa non è uscita dall'impasse, ma siamo arrivati ad grande spartiacque e l'abbiamo superato rimanendo uniti - ha aggiunto -. Guardate dove siamo arrivati con lo spirito combattivo dell'Europa".La presidente ha poi richiamato ileuropeo che, "in qualità di co-legislatore avrà una voce in capitolo sulla struttura dello strumento e sul suo funzionamento", mentre "la Commissione garantirà piena trasparenza"."I nostri valori ivi compresosono il fondamento della nostra unione. Questi valori sono obbligatori e non hanno prezzo", ha poi sottolineato von der Leyen che ha ribadito "il pieno impegno volto al rispetto dello stato di diritto e la tutela dei nostri impegni finanziari" della Commissione da lei presieduta."Quattro giorni e quattro notti, è stata la durata dei negoziati complessi su questioni complesse. Abbiamo agito rapidamente vista l'urgenza,rispetto a quello della Cina e degli USA", ha poi aggiunto il presidente del Consiglio europeo,, alla plenaria del Parlamento europeo."È la- ha aggiunto - ed è la prima volta che il. Sono convinto che l'Europa è la forza per l'azione. È un accordo giusto, equilibrato e senza precedenti", ha aggiunto Michel.Per il presidente del Consiglio europeo, l'accordo è dunque "un. L'Europa è presente, è solida ed è in piedi", ha concluso.