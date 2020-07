Camanzi: ART esempio in Europa per attività regolatoria infrastrutture

(Teleborsa) - Crisi sanitaria, concessioni al settore trasporti, liberalizzazione del settore ferroviario. Sono alcuni dei temi contenuti nelal Parlamentodideipresentato questa mattina dal Presidente Andrea Camanzi di fronte alle istituzioni dello Stato.È tempo di bilanci pere per il suo Presidente giunti all'ultima relazione della consiliatura. "Particolare è il contesto in cui presento questa relazione, fortemente condizionato dalle conseguenze dellae dalle persistenti incertezze sul suo futuro corso – ha esordito– Inizialmente, il sistema dei trasporti è stato tra i veicoli della diffusione del virus. Oggi, questo è tra i settori industriali piùalle conseguenze della crisi, per quanto in misura e modi diversi a seconda delle modalità. Data la sua natura strumentale, d’altra parte, è anche tra i settori che maggiormente può contribuire alla ripresa e trarne beneficio".Andrea Camanzi ha poi voluto evidenziare il ruolo di esempio cheha avuto indurante il suo mandato: "abbiamo avuto riscontro che la metodologia da noi applicata per determinare gli obiettivi di efficienza dei gestori delle infrastrutture è considerata come un benchmark; l’Autorità di regolazione spagnola (CNMC), in particolare, si è ispirata al nostro modello in occasione dell’apertura alla concorrenza del mercato dei servizi di trasporto via ferrovia ad alta velocità che, tra l’altro, ha visto Trenitalia tra i protagonisti"."Abbiamo dedicato molta attenzione al settoree dato esecuzione alla volontà del legislatore che un unico, stabile, trasparente e fondato su un metodo rigoroso ed oggettivo, sostituisse i diversi sistemi preesistenti", ha spiegato il Presidente.In ambitoil Presidente di Art si è focalizzato sui nuovi modelli di gestione in cui l'Autorità ha "ritenuto di accompagnare il sistema del dual till con misure di maggiore trasparenza sulle modalità di impiego dei ricavi commerciali per finalità di incentivazione dell’attività volativa. Quanto agli obiettivi didelle, i gestori saranno tenuti a motivare eventuali scostamenti dai valori definiti dall’Autorità sulla base di indicatori oggettivi".Per quanto riguarda l'ambito portuale, Camanzi ha auspicato unadeldi gestione dei porti: "la creazione del mercato unico europeo dei trasporti di cui abbiamo evocato l’opportunità, richiede che almeno il 'fronte terra' dei porti sia integrato in un modello unico di regolazione economica che comprenda l’accesso alle infrastrutture e agli impianti di servizio, l’affidamento delle concessioni portuali, l’accesso e l’utilizzo della rete ferroviaria e autostradale per favorire il trasporto combinato"Un appunto è arrivato anche sull'annoso tema deidi rimborso nel settore dei trasporti, tornato di attualità con le tante cancellazioni durante il periodo di lockdown: "Nell’esercizio dei previsti poteri di vigilanza, l’Autorità interverrà per garantire ladei diritti di fonte europea disapplicando, ove necessario, la norma nazionale in contrasto". E ha aggiunto: "Riteniamo corrisponda ai compiti del regolatore economico spingere i soggetti regolati a condotte virtuose, più ancora che irrogare".Infine il Presidente dell'Autorità dei Trasporti nel passare il testimone ha lasciato sul tavolo tre questioni che condizionano il compiuto perseguimento del disegno di ART e della sua evoluzione: "la prima attiene ai rapporti concessori in relazione ai quali l’Autorità adotta modelli di regolazione e sistemi di", da rivedere sia in ambito aeroportuale, sia in ambito autostradale; la seconda questione attiene alla portata del, "da affrontare, evidentemente, senza contendere in alcun modo il principio dell’effettività della tutela. La terza, infine, "attiene alla necessità che l’indipendenza del regolatore si sostanzi anche nella disponibilità di risorse economiche adeguate e stabili"."Guardando avanti, la regolazione è, più che mai, chiamata ad accrescere la consapevolezza delle scelte attraverso la misurazione delle grandezze economiche coinvolte e il confronto degli effetti. Occorre, d’altra parte, azionare la leva del. Non tutti i nodi che oggi si pongono come questioni irrisolte possono essere sciolti all’interno delle tematichedel settore dei trasporti; le soluzioni, come abbiamo visto, sono spesso di natura istituzionale e ordinamentale", ha concluso Camanzi.