Infranity (Generali Investments) tratta in esclusiva per acquisto maggioranza di Transarc

(Teleborsa) -, investitore europeo nel settore delle infrastrutture sostenibili e parte di Generali Investments, hacon gli azionisti di Transarc (La Planchette Investissement Bpifrance, CARVEST and IDIA Capital Investment) per l'dell'operatore francese di autobus, con l'obiettivo di sostenere la crescita dell'azienda e l'elettrificazione della sua flotta. La transazione dovrebbe concludersi nel giugno 2024.Transarc possiede e gestisce una flotta di circa 1.500 veicoli in 25 dipartimenti di 6 regioni francesi: Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine e Centre-Val de Loire. L'azienda, che ha generatonel 2023, fornisce diversi servizi pubblici, tra cui il trasporto scolastico, le linee regolari, il trasporto personalizzato, avvalorati da contratti con le autorità di trasporto pubblico.Il modello di business di Transarc si basa sull'(ad esempio, l'internalizzazione della manutenzione dei veicoli e della formazione degli autisti), sull'industrializzazione dei processi e sulla digitalizzazione, nonché sullaper aumentare la copertura territoriale (15 società acquisite dall'inizio del 2010)."Siamo lieti di collaborare con Transarc e il suo team di gestione, esperto e impegnato nel perseguire il nostro obiettivo di investire nella mobilità sociale decarbonizzata in Europa - ha commentato, Managing Director, Co-Head of Equity Investments di Infranity - Questa transazione è un ottimo esempio della nostra strategia di formare partnership durature con i team di gestione che dimostrano di condividere i valori, al fine di costruire e realizzare i loro piani di crescita".